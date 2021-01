Grand Prix de Denain tot nader order uitgesteld

De Grand Prix de Denain gaat op de geplande datum van donderdag 18 maart niet door. Voor de organisatie van de Franse eendagskoers bleek die dag, als gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus, geen haalbare kaart.

De organisatie van de GP Denain (1.Pro) moest gisteren concluderen dat het onmogelijk is om op 18 maart op verantwoorde wijze de koers te organiseren. Vorig jaar ging de wedstrijd helemaal niet door als gevolg van de coronapandemie, maar nu is er nog hoop om de wedstrijd op een later moment te organiseren.

De Grand Prix de Denain is niet de eerste uitgestelde Europese wielerkoers. Ook in Zuid-Europa zijn heel wat organisaties op zoek naar een alternatieve datum. De Challenge Mallorca, de Vuelta a Murcia en de Ruta del Sol zijn tot nader order uitgesteld, net als de Volta ao Algarve in Portugal.

Mathieu van der Poel

In 2019 werd de voorlopig laatste editie van de GP Denain georganiseerd. De zege ging toen naar Mathieu van der Poel. De Nederlander mocht het zegegebaar maken na een geslaagde solo in Noord-Frankrijk. Marc Sarreau en Timothy Dupont mochten mee het podium op.