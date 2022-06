Grace Brown klopt vluchtgenoten in vierde etappe Women’s Tour

De vierde etappe in de Women’s Tour, met aankomst in Welshpool, is gewonnen door Grace Brown. De Australische was na een rit over goed 145 kilometer in een sprint te snel voor haar medevluchters Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini. Brown neemt ook de leiderstrui over van Lorena Wiebes.

Het ging behoorlijk op en af in de vierde etappe van de Women’s Tour en dit bood aanvallers de kans om iets te ondernemen, al behoorde een massasprint ook tot de mogelijkheden. De vierde etappe ging over goed 145 kilometer van Wrexham naar Welshpool. Er lagen twee gecategoriseerde beklimmingen – de Hirnant Pass (1 km aan 7,6%) en Bryn-y-Fedwen (1,7 km 6,2%) – op de route, maar ook daarnaast moest er genoeg geklommen worden. Nooit extreem lang, maar door de opeenvolging toch vervelend, met name voor de rappe vrouwen in het peloton. Ook in de finale lagen nog wat kleine obstakels.

Sterke kopgroep met Van Dijk, Niewiadoma en Longo Borghini

Vier vrouwen slaagden erin om een vroege vlucht te formeren. Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma), Mikayla Harvey (Canyon-SRAM), Elena Cecchini (Team SD Worx) en Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) wisten een maximale voorsprong te vergaren van ruim anderhalve minuut, maar in het peloton was men zeker niet van plan om de vier vluchters een vrijgeleide richting de finish te geven. Sterker, met nog zestig kilometer te gaan werden de koplopers weer bijgehaald en was alles weer te herdoen. Er ontstond al snel een nieuwe vluchtgroep van tien, bijzonder sterke, rensters.

Werelduurrecordhouder Ellen van Dijk, Parijs-Roubaix-winnares Elisa Longo Borghini, voormalig Women’s Tour-laureaat Katarzyna Niewiadoma, Grace Brown, Elise Chabbey, Ashleigh Moolman-Pasio, Kristen Faulkner, vrouw-in-vorm Alexandra Manly, Veronica Ewers en Riejanne Markus besloten de krachten te bundelen en wisten zo een halve minuut weg te rijden van het peloton. In de grote groep was het aan de ploeggenotes van leidster Wiebes om een op het oog penibele situatie recht te zetten. Dit bleek echter geen sinecure, aangezien er in de voorste groep ook stevig werd doorgereden.

Met hardrijders als Van Dijk, Brown, Longo Borghini en Manly in de vlucht, leek de kopgroep een kans van slagen te hebben. Op vijftien kilometer van de meet bedroeg de voorsprong nog een kleine halve minuut, maar in het peloton zaten de rensters van Team DSM langzaam maar zeker door hun beste krachten heen. De achtervolgende groep kwam er kortom niet meer bij: de winnares zat in de voorste groep. Met nog drie kilometer te gaan besloot Brown haar kaarten op tafel te gooien. De Australische moest wel iets ondernemen, aangezien ze doorgaans niet kan terugvallen op een ijzersterke sprint.

Brown versnelde met nog drie kilometer te gaan en wist zo de kopgroep uiteen te ranselen. Twee rensters slaagden er, met pijn en moeite, in om nog naar Brown te rijden. Longo Borghini en Niewiadoma maakten nog de oversteek, de overige koplopers keken te veel naar elkaar en waren gezien. Brown, Longo Borghini en Niewiadoma reden zonder morren door en begonnen gezamenlijk aan de laatste kilometer. In de sprint voor de zege trok Brown enigszins verrassend aan het langste eind. Het verschil met Niewiadoma en Longo Borghini was duidelijk en zo boekte Brown afgetekend haar tweede zege van het seizoen.