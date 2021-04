Grace Brown verdedigt titel in Brabantse Pijl niet

Grace Brown heeft besloten om haar titel in de Brabantse Pijl niet te verdedigen. De 28-jarige Australische kiest na een drukke voorjaarsperiode voor rust, zo laat haar ploeg Team BikeExchange weten in een persbericht.

Brown wist vorig jaar de wedstrijd te winnen na een geslaagde solo. De hardrijdster bleef in finishplaats Overijse Liane Lippert en Floortje Mackaij voor. Brown kan terugkijken op een geslaagd voorjaar, met winst in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, een tweede plek in Nokere Koerse en een derde stek in de Ronde van Vlaanderen.

Team BikeExchange rekent voor de Brabantse Pijl op de volgende zes namen: Lucy Kennedy, Ane Santesteban, Georgia Williams, Urška Žigart en Nederlanders Janneke Ensing en Moniek Tenniglo. “We zullen met open vizier koersen. Het is voor sommige rensters de eerste wedstrijd na een goede trainingsperiode”, aldus ploegleider Alejandro Gonzales-Tablas.