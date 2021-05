Grace Brown sprint naar zege in openingsetappe Ronde van Burgos

De openingsetappe van de Ronde van Burgos voor vrouwen is gewonnen door Grace Brown. De Australische van Team BikeExchange wist in Sargentes de la Lora de sprint te winnen van Elise Chabbey en Niamh Fisher-Black. Brown is tevens de eerste leider in de Spaanse meerdaagse.

Het vrouwenpeloton strijkt deze week, na meerdere eendagskoersen in het Baskenland, neer in de regio Burgos voor de Vuelta a Burgos Feminas, oftewel de Ronde van Burgos voor vrouwen. Deze vierdaagse rittenkoers maakt sinds dit seizoen deel uit van de Women’s World Tour en met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Demi Vollering en Katarzyna Niewiadoma staan er heel wat wereldtoppers aan de start.

De openingsetappe speelde zich af tussen Villadiego en Sargentes de la Lora en de betere klimmers konden hun hart ophalen in de laatste vijftien kilometer. Eerst met de Alto de La Lora (2,7 km aan 6,4%) en vervolgens met de laatste zeven, licht oplopende, kilometers richting de finishstreep in Sargentes de la Lora. In de beginkilometers probeerden verschillende rensters te anticiperen, om zo met voorsprong aan de lastige finale te beginnen.

Van Anrooij probeert het solo

Vera Looser, Heidi Franz en Mireia Benito wisten met pijn en moeite een twintigtal seconden weg te rijden van het peloton. Franz kwam niet veel later als eerste boven op de Alto Coculina en wist zo ook de eerste bergpunten van deze meerdaagse wielerronde te veroveren. Vlak na de top werden de drie vluchters echter weer ingerekend en was het wachten op een nieuwe demarrage, van ex-wereldkampioene Amalie Dideriksen.

De snelle Deense van Trek-Segafredo wist in haar eentje een mooie voorsprong bijeen te fietsen, maar werd op een gegeven moment afgelost door haar ploeggenote Shirin van Anrooij. De jonge Nederlandse weerde zich kranig op weg naar Sargentes de la Lora, maar ook Van Anrooij slaagde er niet in om uit de greep te blijven van het peloton. Op de flanken van de Alto de La Lora kwam er een einde aan het avontuur van Van Anrooij.

Brown komt als eerste over de streep

Vlak voor de top zagen we een versnelling van Grace Brown, Elise Chabbey en Niamh Fisher-Black en deze drie rensters begonnen met ongeveer tien seconden voorsprong aan de laatste twee kilometer. Brown, Chabbey en Fisher-Black mochten dromen van de dagzege, maar in de achtervolgende groep deed A.R. Monex Women’s Team er alles aan om de razendsnelle Cubaanse Arlenis Sierra nog in een kansrijke positie te brengen.

De achtervolgsters kwamen echter te laat en dus kregen we een sprint met drie na honderd kilometer koers. Brown besloot als eerste haar sprint in te zetten en wist in de oplopende laatste meters Chabbey en Fisher-Black naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen. Sierra won vijf seconden later de sprint om plek vier. Met Vollering (achtste) en Van Vleuten (tiende) finishten er nog twee Nederlandse dames in de top-10.