Grace Brown slaat dubbelslag op slotdag Women’s Tour Down Under

Grace Brown heeft de slotetappe en het eindklassement van de Women’s Tour Down Under gewonnen. De Australische van FDJ-SUEZ-Futuroscope rekende in de lastige laatste etappe naar Campbelltown af met haar landgenote Amanda Spratt en wist zo ook Alexandra Manly uit de leiderstrui te rijden.

De beslissing in de Tour Down Under voor vrouwen viel in de finale van de derde en laatste rit. De beklimming van Corkscrew Road (2,4 km aan 9,1%) was daarin de scherprechter met de top op acht kilometer van de finish. Trek-Segafredo-renster Amanda Spratt wist daar een kloof te slaan van twintig seconden op Grace Brown.

Spratt ging solo de afdaling richting Campbelltown in, maar werd in die afzink bijgebeend door Brown. Dat gebeurde bij het ingaan van de laatste kilometer, waarna de renster van FDJ-SUEZ-Futuroscope de ritzege en de eindoverwinning naar zich toe trok. Spratt eindigde als tweede en werd ook in het klassement tweede.

De eerste achtervolgende groep kwam dertien seconden na Brown over de finish, aangevoerd door Georgia Williams (EF Education-TIBCO-SVB). Zij wist daarmee haar derde plek in de eindstand veilig te stellen.

De Women’s Tour Down Under ging de afgelopen twee jaar niet door. De Amerikaanse Ruth Winder won de laatste editie in 2020.