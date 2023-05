Grace Brown slaat dubbelslag in tijdrit Bretagne Ladies Tour, Maaike Boogaard tweede

Grace Brown heeft op dag drie van de Bretagne Ladies Tour CERATIZIT de individuele tijdrit op haar naam geschreven. De Australische legde het lastige parcours in en rond Plouay sneller af dan Maaike Boogaard en Coralie Demay. Brown nam ook de leiderstrui over van Marta Lach.

De derde dag van de Bretagne Ladies was van groot belang voor de rensters die met klassementsambities aan de start stonden. Er moest donderdag namelijk een individuele tijdrit van 19,6 kilometer afgelegd worden. Zowel de start als de finish was in Plouay en onderweg moest enkele venijnige klimmetjes bedwongen worden. Hier konden grote verschillen gemaakt worden.

De eerste richttijd kwam op naam van Alice Barnes, die de route in 29 minuten en 43 seconden aflegde. Célia Le Mouel (St Michel – Mavic – Auber93) deed even later nog een stuk beter met 28’34”, maar al gauw kwam ook Maaike Boogaard binnen. De Nederlandse reed nog een kleine halve minuut rapper. Haar tijd zou lang blijven staan, totdat Grace Brown finishte. De Australische was met een tijd van 26 en 57 nog aanzienlijker sneller dan Boogaard.

Lach moet leiderstrui inleveren

Niemand zou meer aan de tijd van Brown komen. Ook Marta Lach, die de dag begon als klassementsleidster, niet. De Poolse verloor bijna drie minuten op Brown en moest zodoende ook de leiderstrui overdragen aan de Australische. Boogaard, die tweede eindigde in de daguitslag, is opgeschoven naar de zevende plaats in het klassement.