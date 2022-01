Grace Brown pakt Australische tijdrittitel bij de vrouwen

Grace Brown is de nieuwe Australische kampioene in het tijdrijden. De winnares van de laatste Oxyclean Classic Brugge-De Panne was in de 28.6 kilometer lange chronoproef veruit de beste. Bij de beloften ging de titel naar Carter Turnball

Brown, die afgelopen winter de overstap maakte van BikeExchange naar FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope (de vrouwenploeg van Groupama-FDJ), reed de ronde van en naar Ballarat meer dan een minuut sneller dan Amber Pate. In de strijd om het podium was het een stuk spannender, aangezien Georgie Howe op slechts vier seconden eindigde van Lisa Jacob, de nummer twee.

In de beloftenwedstrijd stak er eveneens één renner bovenuit: Carter Turnball won met ruim verschil van Matthew Dinham en Zac Marriage. Later op de dag zullen ook de Australische mannen strijden om de nationale tijdrittitel. Luke Plapp (INEOS-Grenadiers), die de wedstrijd vorig jaar won, liet op zijn sociale media weten dat hij zijn titel niet zal verdedigen.