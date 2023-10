Niels Bastiaens • dinsdag 10 oktober 2023 om 12:38

GP Oisterwijk pakt uit met Betsema, Kuypers en Vas: “Iedereen die niet in Amerika rijdt”

Veel renners die niet in de Amerikaanse WB-opener van Waterloo starten, zullen zondag in de GP Oisterwijk deelnemen. “Na de vorige editie dachten we eigenlijk dat het niet meer beter kon, maar kijk, onze deelnemersaantallen liggen toch weer hoger”, vertelt een opgewekte Hans Cornelis, voorzitter van de Stichting Wielerronde Moergestel/Oisterwijk, aan WielerFlits.

Bij de dames wisten we eerder al te melden dat Denise Betsema haar opwachting in de C2-cross zal maken. De Nederlandse kampt momenteel met een trainingsachterstand na een valpartij, waardoor het haar de beste optie leek om dichtbij huis te blijven. Haar voornaamste concurrente wordt de Hongaarse Blanka Vas, die in Oisterwijk haar crossseizoen begint. Aniek van Alphen is de derde grote naam bij de elites. Vorig jaar tekende Puck Pieterse nog present, maar zij zakt ditmaal wel af naar de VS.

Bij de mannen zoeken we een opvolger voor Ryan Kamp, en de kans lijkt vrij groot dat die uit België zal komen. Met Gerben Kuypers, die in Beringen naar eigen zeggen nog kon winnen, Victor Van de Putte, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Tom Meeusen en Ward Huybs komen er heel wat kandidaat-winnaars aan de start. De Nederlandse kanshebbers zoeken we in Stan Godrie, Mees Hendrikx en Corné van Kessel.

Doel bereikt

De wedstrijd bereikt zo precies haar doel. “Alle organisatoren willen o zo graag in de kerstperiode organiseren. Wij niet. In die periode is er al aanbod genoeg. Kijk, wij hebben nog geen budget om startpremies uit te betalen, dus moesten we iets anders verzinnen waarom renners bij ons willen komen rijden. Door ons vroeg op het seizoen tegenover de Amerikaanse crossen te positioneren, trekken wij alle renners aan die niét in Amerika rijden, maar wel lekker dichtbij huis op een gemakkelijke manier UCI-punten willen pakken. Dat is tijdens de eerste edities goed uitgepakt”, aldus Cornelis.

Het Landal Vakantie Park Klein Oisterwijk is in 2025 ook gastheer van het NK veldrijden voor de profs, wat de GP van Oisterwijk nog aantrekkelijker maakt. Maar dat NK is geen einddoel. “We kregen na de afgelopen twee edities via de juryrapporten te horen dat we Wereldbeker-waardig zijn. Een mooie erkenning, maar dat willen we niet. Het verschil tussen een nationale cross en een C2 was al zo groot, dat we niet te snel willen gaan. Evolueren tot een C1-cross kan op termijn wel, maar wij vinden onze positie op de kalender veel belangrijker en hopen zo om elk jaar interessante namen te lokken.”