Gough verslaat medevluchters in Nieuw-Zeeland, Mudgway blijft leider

Regan Gough heeft de derde etappe van de New Zealand Cycle Classic (UCI 2.2) op zijn naam geschreven. De 24-jarige Nieuw-Zeelander versloeg na een etappe van 127 kilometer landgenoten Hayden Mccormick en Glenn Haden. Luke Mudgway blijft in het bezit van de leiderstrui.

Gough bleek in de straten van Martinborough sneller dan Mccormick en Haden. Laurence Pithie won achttien seconden na de binnenkomst van Gough de sprint van het peloton. Voor Gough is het al de tweede keer dat hij in het middelpunt van de belangstelling staat, aangezien hij woensdag na de ploegentijdrit de eerste leiderstrui mocht aantrekken.

In het klassement heeft Mudgway nog altijd de beste papieren. De 24-jarige renner heeft met nog twee etappes te gaan een voorsprong van vijftien seconden op Corbin Strong (normaliter SEG Racing Academy), Aaron Gate volgt op 25 tellen van de leider.

De New Zealand Cycle Classic (UCI 2.2) duurt nog tot en met zondag. De koninginnenrit is zaterdag, met aankomst op Admiral Hill.