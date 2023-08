dinsdag 22 augustus 2023 om 12:27

‘Gouden Kilometer’ krijgt nieuwe, duurzame naam in Renewi Tour

De Renewi Tour (23-27 augustus) wil ‘het meest ecologische evenement op de UCI-kalender’ worden. De opvolger van de Benelux Tour neemt verschillende concrete maatregelen om dat doel te bereiken, maar het toont zijn duurzame intenties ook op andere manieren. Zo heet de welbekende ‘Gouden Kilometer’ voortaan de ‘Groene Kilometer’.

De finale van elke rit in lijn van de Renewi Tour bevat een Groene Kilometer. In zo’n kilometer zitten drie bonificatiesprints, waarbij steeds 3, 2 en 1 seconde(n) te verdienen zijn. In een ronde als de Renewi Tour, waar de verschillen vaak beperkt zijn, kan de Groene Kilometer een cruciale rol spelen in de strijd om de eindzege.

Renewi, sinds dit jaar naamgever van de ronde, is een afvalverwerker en recyclebedrijf. “Met Renewi dringen we vanaf dit jaar het restafval sterk terug en gaan we zoveel mogelijk recycleren”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo. “Voor bepaalde andere onderdelen is iets meer tijd nodig, maar onze samenwerking met Renewi loopt voor minstens drie jaar. Tegen 2025 willen we dan ook het afval naar 0% reduceren en op andere duurzaamheidsdomeinen grote stappen gezet hebben.”

Concrete maatregelen

Welke concrete maatregelen worden genomen om de Renewi Tour duurzaam te maken? “Het gescheiden inzamelen en verwerken van het afval op de rennersbussen zal al een hele vooruitgang zijn”, lezen we op de site. “Ook het inzamelen en verwerken van ander afval (kettingen, banden, …) wordt een prioriteit. De organisatie zal het transport drastisch verminderen door minder tenten te plaatsen (en meer gebruik te maken van bestaande gebouwen) en door met zoveel mogelijk lokale leveranciers te werken. Visibiliteitsmateriaal zal herbruikt of gerecycleerd worden en gebruik van papier wordt tot het minimum beperkt.”

“In de volgkaravaan rijden uitsluitend elektrische en hybride wagens en er worden nog amper generatoren gebruikt (of op biobrandstof als het niet anders kan). Bij de catering voor zowel VIP’s als publiek wordt zo min mogelijk met plastic gewerkt en uiteraard met herbruikbare bekers of glas. De fiets wordt gepromoot als vervoermiddel om naar de koers te komen, net als het openbaar vervoer. De Renewi Tour maakt een ecocharter voor het publiek dat ter plaatse via de schermen getoond wordt.”