Goud voor ‘nerveuze’ Rohan Dennis op Commonwealth Games: “Het is een eer”

Rohan Dennis heeft in Wolverhampton de tijdrit op de Commonwealth Games naar zijn hand gezet. De Australiër was over een afstand van 37 kilometer te sterk voor Fred Wright en Geraint Thomas.

De 32-jarige specialist tegen de klok, die normaliter uitkomt voor Jumbo-Visma, kwam tot een gemiddelde van 47,896 kilometer per uur en zijn tijd van 46m21s bleek te scherp voor de concurrentie. Fred Wright, de revelatie van de voorbije Tour de France, kwam nog aardig in de buurt maar moest alsnog 26 seconden toegeven op Dennis. Pechvogel Thomas verloor, na een val in de openingsfase, 28 tellen.

Dennis, die een lastige periode achter de rug heeft en door zijn ploeg niet werd geselecteerd voor de Tour de France, is erg blij met zijn gouden medaille. “Het is een eer. Het is geweldig om hier eindelijk op de bovenste plek van het podium te staan.”

Zenuwen

Dat Dennis ook in het Verenigd Koninkrijk op een hoop steun kon rekenen, verraste hem positief. “Ik was blij verrast met de hoeveelheid Australische vlaggen langs de kant. De race zelf heb ik niet geweldig ingedeeld. De zenuwen waren hier misschien wel de schuld van. Uiteindelijk viel alles op z’n plek en pak ik het goud. Hier ben ik erg blij mee”, aldus de kersverse kampioen.