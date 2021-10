Gosse van der Meer wint veldrit in de Verenigde-Staten

Gosse van der Meer heeft zaterdag in Indianapolis de eerste veldrit van de Taylor Cross Cup op zijn naam geschreven. De 26-jarige Nederlander versloeg na meer dan een uur crossen Scott Funston en Cody Cupp. Het is voor Van der Meer zijn eerste zege van het nog prille veldritseizoen.

Globetrotter Van der Meer verblijft nu al bijna twee maanden in de Verenigde-Staten en de teller staat inmiddels al op vijftien veldritten. Zaterdag boekte de Nederlander dan ook eindelijk zijn eerste zege van het seizoen, in een C2-cross in Indianapolis. Van der Meer wist zijn naaste belager Funston op een halve minuut te fietsen, Cupp gaf als nummer drie meer dan een minuut toe op de winnaar.

Van der Meer werd eerder ook al derde in de Jingle Cross in Iowa City, achter Niels Vandeputte en Kerry Werner, en wist zich verder nog negen keer in de top-10 te nestelen van een cross. Van der Meer deed ook mee aan de Wereldbekers van Waterloo, Fayetteville en Iowa en werd achtereenvolgens 26ste, 26ste en 24ste.

Bij de vrouwen was de cross in Indianapolis een Amerikaanse aangelegenheid: De 42-jarige Sunny Gilbert bleek een maatje te groot voor Emily Werner en Erica Zaveta.