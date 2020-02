Gonzalo Serrano jumpt naar verrassende zege in Ruta del Sol donderdag 20 februari 2020 om 16:19

De tweede etappe van de Ruta del Sol is verrassend gewonnen door Gonzalo Serrano. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA versnelde in de laatste oplopende kilometer naar finishplaats Iznajar en wist de opkomende puncheurs vervolgens ruim voor te blijven. De leiderstrui blijft in het bezit van Jakob Fuglsang.

Titelverdediger Jakob Fuglsang liet er in de openingsetappe met aankomst in Grazalema geen gras over groeien: de Deen is in Andalusië om voor een tweede opeenvolgende keer de Ruta del Sol te winnen. In de tweede etappe reden de renners van Sevilla naar Iznajar, met onderweg de nodige klimmetjes én een pittige laatste kilometer. Het was dus vooral uitkijken naar de mannen met een flinke punch in de benen.

Van der Hoorn in de aanval

Maar eerst ging de aandacht uit naar vijf vroege vluchters die een maximale voorsprong wisten te vergaren van bijna zeven minuten. Alexis Gougeard en Juan Felipe Osorio trokken net als gisteren ten aanval en kregen al snel het gezelschap van Taco van der Hoorn, Jérôme Cousin en Matthew Holmes. Die laatste won eind januari al de koninginnenrit van de Tour Down Under met aankomst op Willunga Hill en had ook vandaag snode plannen.

In het peloton zagen we de mannen van Astana op kop rijden voor leider Fuglsang, die niks te vrezen had van de vijf avonturiers. Juan Felipe Osorio was op de 46e plaats de best geklasseerde renner vooraan, maar de coureur van Burgos-BH keek na één dag al tegen een achterstand aan van meer dan zeven minuten. Osorio zou de leiderstrui dus niet veroveren, maar ook de ritzege bleek te hoog gegrepen voor de Colombiaanse rasaanvaller.

Vroege vluchters redden het niet, Vervaeke toont zich

De vijf vluchters begonnen slechts met één minuut voorsprong aan de Puerto de la Parrilla (6,4 km aan 2,4%), een beklimming op iets minder dan twintig kilometer van de finish in Iznajar. Vooraan leken Van der Hoorn en Gougeard over de beste benen te beschikken, maar Osorio en Holmes wisten met enige vertraging weer aan te sluiten. In het peloton werd het tempo intussen verhoogd door de mannen van Astana en Bahrain McLaren.

Van der Hoorn was de laatste vroege vluchter die werd opgeslokt door het peloton, het sein voor Louis Vervaeke en Tomasz Marczynski om op ruim tien kilometer van de finish een duo-aanval op poten te zetten. Deze Belgisch-Poolse aanval strandde niet veel later echter in schoonheid. Het was wachten op een nieuwe versnelling, dit keer van Brandon McNulty en Stefano Oldani. Deze renners kregen al iets meer ruimte van het peloton.

Serrano verrast de concurrentie met snedige aanval

McNulty en Oldani reden de longen uit hun lijf, in de hoop om uit de greep te blijven van de sprintersploegen. De Amerikaan en Italiaan werden echter op vier kilometer van de meet voorbijgesneld door de mannen van Movistar. De laatste kilometer in Iznajar liep nog vervelend bergop, het ideale terrein voor Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) om op de pedalen te staan en als een komeet weg te schieten.

De Spanjaard versnelde met nog 800 meter te gaan, wist een mooie voorsprong uit te bouwen en had in de laatste honderden meters nog voldoende energie in de tank om de ‘opkomende’ puncheurs achter zich te houden. Juan José Lobato kwam als tweede over de streep, terwijl Dylan Teuns voor de tweede dag op rij als derde finishte. Met Edward Planckaert (7e) eindigde er nog een Belg in de top-10.