donderdag 7 maart 2024 om 08:56

Gogl in lappenmand Alpecin-Deceuninck, Groves en Kragh Andersen ook niet topfit

De Belgische formatie Alpecin-Deceuninck kampt met enkele blessuregevallen. Het gaat om Michael Gogl, Søren Kragh Andersen en Kaden Groves, al is die laatste momenteel wel in staat om te koersen.

Michael Gogl ging woensdag niet meer van start in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. De 30-jarige Oostenrijker kampt met een knieblessure en is naar Herentals gereisd voor enkele medische onderzoeken. Hij zal tot tenminste zondag zijn fiets niet aanraken.

Wie momenteel ook niet in staat is om een rugnummer op te spelden, is Søren Kragh Andersen. De 29-jarige Deen kreeg begin februari af te rekenen met kniepijn en moest daardoor een week training laten schieten. “Uiteindelijk was de oplossing simpel. Ik maakte steeds een verkeerde beweging in mijn pedaalslag. Daar moesten we een paar kleine dingen voor aanpassen. Ik heb goede hoop dat het goedkomt en ik verlos blijf van de pijn.”

De klassiekerspecialist maakte zijn seizoensdebuut in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar moest vervolgens weer noodgedwongen gas terugnemen en passen voor Le Samyn en Parijs-Nice. ” Søren leed aan het iliotibiaal wrijvingssyndroom (een klacht die ontstaat door overbelasting, red.) en nam niet deel aan Parijs-Nice, zoals gepland. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor de klassiekers”, laat Alpecin-Deceuninck nu weten.

En dan is er nog Kaden Groves. De Australische sprinter is momenteel actief in Parijs-Nice. “‘Kaden is alleen niet helemaal fit, nadat hij zijn knie op training tegen zijn stuur heeft gestoten. Hierbij heeft hij een kneuzing opgelopen. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht”, klinkt het.

Philipsen komt met schrik vrij

Alsof dit nog niet genoeg is, ging Jasper Philipsen woensdag ook onderuit in de slotfase van de derde rit van Tirreno-Adriatico. De rappe Belg nam in de laatste bocht te veel risico’s, waardoor hij tussen enkele andere renners terechtkwam en zo tegen de vlakte ging. Gelukkig voor Philipsen liep het met een sisser af. “De schade valt goed mee, enkel een schaafwonde aan de elleboog”, liet hij vlak na de finish al weten.