Goedgemutste Van Aert na zege in Dublin: “Nog geen koers verloren op Ierse bodem!”

In Antwerpen moest hij nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar in zijn tweede cross van het seizoen was het wél raak voor Wout van Aert. De Belgische kampioen kende een verre van vlekkeloze Wereldbeker van Dublin, maar won alsnog afgetekend. Na afloop was hij dan ook goedgemutst.

De Belgische kampioen was voor de start de gedoodverfde favoriet voor de zege, maar kende geen al te beste start. “In het begin was het slecht op technisch vlak. Ik had echt een halfuur nodig om het goede gevoel te krijgen”, vertelde hij na afloop in het flashinterview. “Ik moest vooral blijven knokken en ik werd wel beter naarmate de koers vorderde.”

Toch kende de coureur van Jumbo-Visma onderweg nog de nodige tegenslag. Van Aert moest halfweg koers namelijk teruglopen en alsnog van fiets wisselen in de materiaalpost, nadat een vod van een mecanicien in het achterwiel van de Belgische kampioen kwam. De achterstand van Van Aert liep zo plotsklaps op tot een twintigtal seconden en dus was hij op achtervolgen aangewezen.

“Blijkbaar proberen ze me op allerlei mogelijke manieren af te stoppen, maar dat is niet gelukt”, kan Van Aert er nu mee lachen. “Ik had gelukkig snel in de gaten dat er iets blokkeerde. Ik begon me op dat moment net wat beter te voelen. De omloop bleek uiteindelijk zwaar genoeg om nog het verschil te maken en het af te ronden.”

Van Aert boekte zo de veertiende wereldbekerzege uit zijn carrière en kroonde zich bovenal tot de allereerste winnaar van een Ierse wereldbekercross. “Het is geweldig om de Ierse wielerfans hier te ontmoeten. Het was een hele mooie omloop, dit is nu echt puur veldrijden. Er stond vandaag heel veel volk langs de kant, dat is echt geweldig om mee te maken. En ik heb bovendien nog nooit een koers verloren op Ierse bodem”, zegt hij met een knipoog.