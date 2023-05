Goedgemutste Roglic voor de start: “Verwacht strijd tussen de klassementsmannen”

Primož Roglič stond zichtbaar ontspannen de pers te woord voor de start van de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. De renners krijgen op weg naar Bergamo een ‘mini-Ronde van Lombardije’ voor de wielen geschoven. Roglič verwacht vandaag een strijd tussen de klassementsmannen.

Met de beklimmingen naar Valico di Valcava (11,6 km aan 8%), Selvino (11,1 km aan 5,6%), Miragolo San Salvatore (5,2 km aan 7%), Valpiana (10 km aan 6,7%) en de Colle Aperto (1,6 km aan 7,9%) staan er vandaag heel wat scherprechters op het programma. Jumbo-Visma-ploegleider Marc Reef is op zijn hoede voor de etappe en ook Roglič verwacht een zware dag in het zadel.

“Ik verwacht dat we vandaag de hele dag koers krijgen, van bij de start tot aan de finish. Een gevecht tussen de klassementsrenners? Dat denk ik wel. Het is echt een superzwaar parcours en het is een dag voor de rustdag. Door de vele beklimmingen en de vermoeidheid van de voorbije dagen, zal het een zware rit worden. Ik hoop dat ik goede benen heb en er weer bijzit in de finale”, blikt hij met Pro Cycling Net vooruit.

“We zullen weer ons uiterste best doen en alles geven. Ik wil natuurlijk altijd aanvallen en tijd pakken, maar het zal afhangen van mijn gevoel op de fiets. Ik hoop dat het vandaag goed zit.”