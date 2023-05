Marc Reef (Jumbo-Visma): “Rit van vandaag leent zich wel voor verschuivingen”

De Ronde van Lombardije volgt pas op zaterdag 7 oktober, maar in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia krijgen de renners al een soort ‘mini-Il Lombardia’ voor de wielen geschoven. Marc Reef, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma, is dan ook op zijn hoede.

De renners trekken vandaag dan wel niet over Alpen- of Dolomietenreuzen, maar met de beklimmingen naar Valico di Valcava (11,6 km aan 8%), Selvino (11,1 km aan 5,6%), Miragolo San Salvatore (5,2 km aan 7%), Valpiana (10 km aan 6,7%) en de Colle Aperto (1,6 km aan 7,9%) staan er wel heel wat scherprechters op het programma.

“Het parcours van vandaag leent zich wel voor verschuivingen in het klassement”, is ploegleider Marc Reef van mening. “Tot nu toe hebben de klassementsmannen elkaar, los van de tijdritten, pas één keer echt getest. Het hangt van veel factoren af hoe de etappe gaat verlopen. We weten allemaal dat de slotweek uiteindelijk beslissend zal worden.”

INEOS Grenadiers besloot zaterdag, in de rit naar Cassano Magnago, de roze trui ‘weg te geven’ aan de Fransman Bruno Armirail. Reef verwacht vandaag dan ook een andere koersdynamiek. “Nu zal een andere ploeg de controle gaan nemen in de koers. Groupama-FDJ zal alles in het werk stellen om de roze trui te verdedigen.”