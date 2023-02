Gloag pakt eerste podiumplaats voor Jumbo-Visma: “Had eerder moeten gaan”

“Gloag kan zomaar eens verrassen”, klonk het voorafgaand aan de Ronde van Valencia al bij Jumbo-Visma. En dat deed de jonge Brit met een tweede plaats in de koninginnenrit van de Ronde van Valencia.

Gloag had in de laatste hectometers van de vierde etappe geen antwoord op de vlammende sprint van zijn landgenoot Tao Geoghegan Hart. Desondanks kon hij met zijn podiumplaats tevreden zijn. De Brit liet net na de finish weten dat hij behoorlijk nerveus was voor de etappe. “Ik zat vol vertrouwen de laatste dagen, maar vanochtend was ik wel nerveus.”

“Maar het team had veel vertrouwen in mij”, vervolgt Gloag. En als een team als Jumbo-Visma tegen mij zegt dat ik het kan, geloof ik daar ook wel in. Mijn ploeggenoten hebben me geweldig in positie gebracht, daar ben ik ze dankbaar voor. Ik had denk ik eerder moeten gaan, maar ik was behoorlijk vermoeid. Daarnaast realiseerde ik me ook niet hoe klein de groep nog was. Ik had misschien wat meer vertrouwen in mijn benen moeten hebben. Dat komt misschien door een gebrek aan ervaring, maar hé…”

In het klassement volgt Gloag op acht seconden van klassementsleider Giulio Ciccone, die hij vandaag voorbleef. Daarmee staat Gloag voorlopig vijfde. Hij heeft nog 93 kilometer om hier iets aan te doen. In de slotetappe van Paterna naar Valencia zijn nog twee beklimmingen opgenomen.