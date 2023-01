Ronde van Valencia: Jumbo-Visma rekent op Kooij, Gloag ‘kan zomaar eens verrassen’

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Ronde van Valencia (1-5 februari) bekendgemaakt. De Spaanse rittenkoers bevat het nodige klimwerk, maar de Nederlandse WorldTour-ploeg hoopt toch te scoren met sprinter Olav Kooij.

Naast Kooij, stelt Jumbo-Visma Thomas Gloag, Koen Bouwman, Sam Oomen, Michel Hessmann, Lars Boven en Van der Sande op. “Met Olav mikken we op dag één op de etappezege”, zegt laatstgenoemde, die met de Ronde van Valencia een thuiskoers rijdt. De 32-jarige Belg woont in de regio.

Lastig parcours

Van der Sande denkt dat het winnen van de eerste etappe met Kooij niet gemakkelijk gaat worden. “Want het parcours is nagenoeg nooit eenvoudig. Mijn verwachting is dat slechts een deel van de sprinters zal kunnen meedingen naar de overwinning op de openingsdag. Aan de ploeg de taak om Olav in een goede positie in de slotkilometer af te zetten.”

In de slotrit liggen er – ondanks een lastige klim halverwege – opnieuw kansen voor Kooij, denkt Van der Sande. “Olav heeft afgelopen jaar aangetoond een heuvel te kunnen overleven. Ook op de voorbije trainingsstage maakte hij een sterke indruk. Hij voelt zich goed en zegt klaar te zijn voor zijn seizoensouverture. We hebben alle vertrouwen in een paar mooie resultaten.”

Thomas Gloag

Verder verwacht Van der Sande het nodige van de 21-jarige Thomas Gloag. “Thomas Gloag toonde in de Italiaanse najaarskoersen al aan over een hoop potentie te beschikken. Die lijn heeft hij op trainingskamp doorgetrokken. Hij zou in Valencia zomaar eens onze verrassing kunnen worden.”