Syritsa opent Tour de Langkawi met sprintzege, Van den Berg vijfde

Gleb Syritsa heeft de eerste etappe van de Tour de Langkawi gewonnen. De 22-jarige Rus, die momenteel als stagiair voor Astana Qazaqstan rijdt, was de snelste van een uitgedund peloton. Erlend Blikra eindigde als tweede, Max Kanter werd derde. Marijn van den Berg pakte de vijfde plek.

De Tour de Langkawi kent dit jaar een relatief sterk deelnemersveld. Vanwege de promotie-degradatiestrijd die tot voor kort speelde, hebben ploegen als Movistar, Lotto Soudal en EF Education-EasyPost zich ingeschreven voor de Maleisische koers. In totaal zijn zes WorldTour-teams van de partij.

Zij kregen dinsdag de eerste etappe voorgeschoteld, een 157 kilometer lange rit van Kuala Pilah naar Kuala Lumpur. In de finale van de wedstrijd lagen twee beklimmingen. De klim naar Bukit Hantu was 2,7 kilometer aan 6,1%, de klim naar het uitkijkpunt van Kuala Lumpur 4,2 kilometer aan 4,1%. De top van de laatste helling lag op veertien kilometer van de streep.

Kopgroep krijgt grote voorsprong

In de relatief eenvoudige openingsfase reed een vrij grote en vooral internationale kopgroep weg. De Nederlander Etienne van Empel had het gezelschap van de Maleisiërs Muhummad Nur Aiman en Nik Mohamad Azman Zulkifli, de Noor Trym Westgaard Holther, de Mongool Jambaljamts Sainbayar, de Zuid-Afrikaan Tiano Da Silva, de Australiër Carter Bettles, de Chinees Xianjing Lyu en de Filipijn John Salazar. Achter hen belandde de Indonesiër Muhammad Abdurrahman in de chasse patat.

De negen koplopers kregen een voorsprong van bijna tien minuten. Toen Astana Qazaqstan en Movistar op kop gingen rijden, werd het gat echter snel kleiner. Ondertussen moesten drie renners vooraan lossen: Da Silva, Westgaard Holther en Salazar konden het tempo niet volgen op een klimmetje halverwege de rit. Later moest ook Van Empel passen. De vijf overblijvers kwamen met een voorsprong van minder dan een minuut aan de voet van de klim naar Bukit Hantu.

Pelotonsprint

Sainbayar (Terengganu Polygon) reed hier het restant van de kopgroep uiteen met twee demarrages. De Mongool begon – inmiddels in de stromende regen – met een klein verschil op twee van zijn medevluchters aan de kletsnatte afdaling, maar beneden kwam er een algemene hergroepering. Op de volgende klim kwam Ander Okamika (Burgos-BH) als eerste boven, voor Gianni Moscon (Astana Qazaqstan) en George Bennett (UAE Emirates).

Niemand wist zich bergop echt af te scheiden, maar het peloton dunde wel wat uit. We begonnen aan de laatste tien vlakke kilometers met een groep van zo’n veertig man. In de slotfase wist niemand meer weg te rijden, waardoor we een sprint kregen. De 22-jarige Gleb Syritsa was in die sprint de snelste. Erland Blikra van Uno-X moest genoegen nemen met de tweede plaats, Max Kanter van Movistar werd derde. In de top-tien zagen we ook nog twee Nederlanders: Marijn van den Berg (vijfde) en Alex Molenaar (negende).

Door zijn ritoverwinning is Syritsa ook de eerste leider in de Tour de Langkawi. Woensdag staat er een vlakke etappe op het programma van Kuala Klawang naar Raub.