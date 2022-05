Gladys Verhulst klopt medevluchter Karlijn Swinkels in Veenendaal-Veenendaal

Gladys Verhulst heeft de tweede vrouweneditie van Veenendaal-Veenendaal achter haar naam gezet. In een sprint-à-deux versloeg de Française van Le Col-Wahoo de Nederlandse Karlijn Swinkels van Team Jumbo-Visma. De Italiaanse Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra) werd derde. Verhulst werd op de erelijst de opvolgster van Annemiek van Vleuten.

Veenendaal-Veenendaal voor vrouwen werd voor het eerst sinds 2018 weer gehouden. De route ging door de heuvelachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug, via de eindeloze binnenvelden naar de finish op de Kerkewijk. De rensters kregen de Amerongse Berg en meerdere passages van de Grebbeberg en de Paardenveld voor de wielen geschoven. Herfstachtige omstandigheden speelden eveneens een rol in de koers.

Jumbo-Visma, dat onder anderen Marianne Vos aan de start had, was meteen zeer actief en trok in het peloton in stukken. Een kopgroep met negen vrouwen reed enige tijd vooruit, maar na een uur koers was alles weer samen. Een nieuwe aanval volgde. De Nederlandse Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma), deze maand al zesde in het Festival Elsy Jacobs, sloeg de handen ineen met de Française Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo).

Swinkels en Verhulst pakten een voorsprong van ruim twee minuten. In het derde koersuur begon het hard te regenen, maar de koploopsters konden aanvankelijk hun voorsprong vasthouden. Aan het einde van de wedstrijd begon het verschil hard terug te lopen, maar Jumbo-Visma probeerde zo goed mogelijk af te stoppen. Uiteindelijk redden Swinkels en Verhulst het tot aan de finish. In de eindsprint moest de Nederlandse haar meerdere erkennen in de Française.