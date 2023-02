Giulio Ciccone slaat dubbelslag op Alto de Pinos in Ronde van Valencia

Giulio Ciccone heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. Op de de korte, maar pittige Alto de Pinos beschikte de Italiaan over het beste eindschot. Tao Geoghegan Hart werd tweede, Pello Bilbao eindigde op de derde plek. Ciccone is ook de nieuwe leider.

Op dag twee van de Ronde van Valencia stond er een loodzware rit op het programma. Nadat de renners in het eerste deel van de etappe al vier gecategoriseerde hellingen voor de kiezen kregen, volgden in de finale La Fustera (4,3 km aan 4,9%), de loeisteile Cumbres del Sol (3,4 km aan 8,5%) en de Alto de Pinos. Die slotklim begon op goed twaalf kilometer van het einde, maar kende ook vlakke stroken. De laatste 3,2 kilometer stegen weer met 7,2% gemiddeld.

Met Biniam Girmay, de winnaar van de openingsrit in de leiderstrui, vertrok het peloton net voor één uur ’s middags vanuit Novelda. Al snel ontstond er een kopgroep van vijf: Mulu Kinfe Hailemichael (Caja Rural-Seguros RGA), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Javier Romo (Astana Qazaqstan), Benjamin Perry (Human Powered Health) en Alessandro de Marchi (Jayco AlUla). Zij krijgen een voorsprong van bijna zeven minuten.

Uitdunning

In het peloton werd het tempo aanvankelijk bepaald door Intermarché-Circus-Wanty, de ploeg van klassementsleider Girmay. Later kregen zij steun van BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious. Met vereende krachten zorgden zij ervoor dat de kopgroep op vijftig kilometer van de streep, aan de voet van La Fustera, nog zo’n vier minuten verdedigde. Kinfe Hailemichael had de andere vier vluchters op dat moment overigens al moeten laten gaan.

De volgende die eraf ging, op La Fustera, was Perry. En op Cumbres del Sol was het de beurt aan Zoccarato, die wel genoeg punten verzameld had om de bergtrui te veroveren. Zodoende kwamen Romo en de op zijn tanden bijtende De Marchi als eerste boven op Cumbres de Sol. De twee hadden nog zo’n anderhalve minuut voorsprong op het peloton, waar – vooral door het werk van Matej Mohoric – ook behoorlijk wat afscheiding was. Girmay was een van de slachtoffers.

In aanloop naar de Alto de Pinos bleef het verschil tussen het leidende duo en de achtervolgende groep lange tijd ongeveer een minuut. Toen INEOS Grenadiers met nog zo’n twaalf kilometer te gaan overnam van Mohoric, liep de voorsprong echter snel terug. Met nog vijf kilometer te gaan werden de twee dan ook in de kraag gevat. Het was, nog steeds onder aanvoering van INEOS Grenadiers, vol gas naar de slotklim.

In de eerste deel van de Alto de Pinos bleef Jonathan Castroviejo op kop beuken. De Spanjaard reed zo hard dat Laurens De Plus, de volgende man in de rij bij de Britse ploeg, moest passen. Ook Thymen Arensman zakte op dit moment langzaam maar zeker terug in de groep. Toen Castroviejo eindelijk het teken gaf om de kop over te nemen, kwam er een aanval van Brandon McNulty. De Amerikaan van UAE Emirates sloeg een mooi gaatje, maar Thomas Gloag van Jumbo-Visma wist de sprong nog te maken. De twee begonnen samen aan de laatste kilometer.

Ciccone de snelste

In die laatste kilometer konden enkele andere renners weer terugkeren, waaronder Rui Costa, Aleksandr Vlasov en Mikel Landa. Die laatste ging de sprint van ver aan. Giulo Ciccone sprong echter gelijk naar zijn wiel en wist vervolgens naar de zege te sprinten. Tao Geoghegan Hart werd tweede, Pello Bilbao derde.