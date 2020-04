Geraint Thomas fietst ruim 345.000 euro bij elkaar voor zorgpersoneel

Geraint Thomas wilde op een bijzondere manier een bijdrage leveren in de strijd tegen corona en door drie keer twaalf uur op zijn hometrainer te fietsen, en dat is gelukt. De Tourwinnaar van 2018 haalde ruim 300.000 pond (omgerekend ruim 345.000 euro) op voor het Britse zorgpersoneel.

Een week geleden kondigde Thomas aan dat hij in drie dagen 36 uur op trainingsplatform Zwift ging rijden om het Britse zorgpersoneel te steunen. “Om iets te kunnen bijdragen, wil ik ook iets doen. En het enige wat ik kan, is fietsen. Vanaf woensdag ga ik vanuit mijn pittoreske garage drie keer twaalf uur rijden.” De Team Ineos-renner riep andere renners op om virtueel met hem mee te rijden en te doneren voor het goede doel.

De lengte van twaalf uur per dag was niet willekeurig gekozen. Hij verwees daarmee naar de diensten van medewerkers van de NHS (het gezondheidszorgstelsel in het Verenigd Koninkrijk). Via zijn social media hield Thomas zijn volgers op de hoogte van zijn benefietactie, die hij afwerkte in zijn garage. De Brit had het niet makkelijk tijdens zijn lange sessies op de fietstrainer. “Man, nu wordt het echt moeilijk. Nog een laatste inspanning”, liet hij op de laatste dag weten.

Uiteindelijk fietste hij meer dan 300.000 pond bij elkaar, waarbij ook ploegsponsor Ineos een duit in het zakje deed. “Bedankt iedereen voor jullie steun en donaties”, schreef Thomas op zijn social media na zijn actie. “Ze hielden me op de been.”

Done! And over £300k raised 👀 thank you everyone for your support and donations, they kept me going 💪🏼 pic.twitter.com/g6JMN1LGBR

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) April 17, 2020