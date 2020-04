Willie Smit gaat duizend kilometer Zwiften voor goede doel

Willie Smit start rond middernacht aan een marathonsessie op online fietsplatform Zwift. De Zuid-Afrikaan is van plan duizend kilometer te fietsen om geld op te halen voor een goed doel.

De 27-jarige renner van Burgos-BH wil geld ophalen om het wielrennen in zijn thuisland Zuid-Afrika te stimuleren. Het streefbedrag van $10.000 dollar is bestemd voor de Zuid-Afrikaanse wielerfederatie.

Smit, die ploeggenoot is van Jetse Bol, zal om middernacht aan zijn uitdaging beginnen. Via zijn YouTube-kanaal is zijn prestatie te volgen. Hij is een Plumfund-actie gestart om donaties te ontvangen.

Here we go, 1000km Zwift ride coming up. Target:

– 1000km

– 33 hours

– 8000m climbing (I’m up at altitude 2000m above sea level so makes it even a bit more challenging).

Starting tonight at 00:00 am

Will live stream as much as possible. Also raising some funds. pic.twitter.com/AouurtT8uu

— Willie Smit (@williesmurfy) April 14, 2020