Adne Koster beklimt VAM-berg om Everest Challenge te voltooien maandag 20 april 2020 om 09:00

Eén klim zo vaak mogelijk omhoog rijden tot je het aantal hoogtemeters van de Mount Everest hebt bereikt. Adne Koster deed het zaterdag op de VAM-berg. De 19-jarige coureur reed er in totaal 302 keer omhoog.

“Achteraf gezien had ik dertig rondjes minder kunnen doen”, lacht Koster na het volbrengen van de Everest Challenge. “Ik ging er vanuit dat ik met een beklimming van de VAM-berg dertig hoogtemeters zou overbruggen, maar dat waren er uiteindelijk bijna 33.”

De coureur van Metec-TKH deed er in totaal veertien uur over. Je moet een steekje los hebben om aan deze doldwaze uitdaging te beginnen, zou je zeggen. Koster ziet het anders: “Nee, je bent niet gek als je uitdagingen zoals deze aangaat. Je moet gewoon van fietsen houden om het te doen.”

“En ik houd gewoon van dit soort uitdagingen”, gaat hij verder. “Ik heb van Metec-TKH te horen gekregen dat iedereen gewoon het plezier in fietsen moet behouden de aankomende periode en dit is voor mij een manier. Ik haal daar voldoening uit, nu er geen wedstrijden zijn.”

Dat het dan uitgerekend de Everesting Challenge is waar Koster op uitkwam, is geen toeval. De uitdaging stond al geruime tijd op het verlanglijstje van de Drent. “Dit was het geschikte moment, aangezien er nu geen koersen zijn en er ook geen school is. Ik heb nu ook alle tijd om te herstellen.”

“Het is mooi om te zien dat het ook op een klein klimmetje kan. Zeker in het Noorden, waar het behalve de VAM-berg gewoon vlak is”, aldus Koster. “Als ik het nu nog een keer ga doen, dan is het speciale er wel vanaf. Misschien doe ik het ooit nog wel een keer echt in de bergen of op een ander klimmetje in Nederland.”

Uitdagingen

Het is niet de eerste bizarre rit die Koster heeft gemaakt sinds het begin van de coronacrisis. Recentelijk haspelde de Nederlander bijna vierhonderd kilometer af met ploeggenoot Thijs de Lange, terwijl hij vorige week ook een rit van zes uur maakte door alle straten in zijn woonplaats Roden. “Het schoot echt niet op omdat ik altijd binnen een straal van vier kilometer van huis was. Daar ergerde ik me wel aan, maar ook zonder muziek waren de zes uren zo voorbij.”

Toch ligt het niet voor de hand dat er nog meer bizarre ritten van Koster de komende maanden voorbij zullen komen. “Misschien dat ik nog een keer een rit van 300 kilometer ga maken, maar er staat voorlopig niks op de planning”, eindigt hij.