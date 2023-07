Ciccone verwacht groot gevecht om bergtrui in Vogezen: “Alles ligt nog open”

Video

De twintigste etappe van de Tour de France wordt een belangrijke voor Giulio Ciccone. De Italiaan van Lidl-Trek draagt de bolletjestrui, maar Felix Gall en Jonas Vingegaard hijgen in zijn nek. Hoe zit het met de zenuwen van Ciccone met het oog op morgen, als de allesbepalende Vogezenrit naar Le Markstein op het programma staat?

“Ik ben oké, op dit moment”, zei hij na afloop van rit negentien tegen WielerFlits. “Het wordt belangrijk, maar ik weet ook dat alles nog open ligt. Ik ga het proberen en hoop dat mijn benen goed zijn. We zijn er klaar voor, we zijn klaar om te vechten. Het wordt het laatste gevecht.”

Ciccone heeft 88 punten in het bergklassement. Gall volgt op zes punten, Vingegaard op zeven. “Ze zijn beiden heel sterk. Jonas is gefocust op een andere trui, Gall is ook geïnteresseerd in deze trui. Ik denk dat het een mooie strijd wordt. De bollentrui is heel belangrijk. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Het is een van de mooiste truien, dus we moeten ervoor vechten.”