Giulio Ciccone trekt in 2021 als kopman naar een grote ronde

Giulio Ciccone mag zich volgend seizoen bewijzen als kopman in een drieweekse rittenkoers, zo laat zijn teammanager Luca Guercilena weten aan RadioCorsa. “Maar we moeten nog met elkaar in gesprek over een wedstrijdprogramma”, aldus Guercilena.

De 25-jarige Ciccone reed in zijn carrière al vijf keer de Giro d’Italia en eenmaal de Tour de France, maar dan wel als rittenkaper of luxeknecht voor een rondekopman. Nu mag de Italiaanse klimmer het eens proberen als klassementsrenner. Guercilena: “We moeten nog de definitieve programma’s samenstellen. We zijn nu bezig met verschillende testen.”

Bewijzen

“In januari zullen we pas de laatste knopen doorhakken, maar het is nu al zeker dat Giulio zich mag bewijzen als rondekopman. Hij mag zichzelf testen als klassementsrenner over drie weken.” Guercilena hoopt nog lang samen te werken met Ciccone, die nog een contract heeft tot eind 2021. “We hebben een goede relatie en de bereidheid is er om verder te werken.”

Ciccone begon het voorbije wielerseizoen nog veelbelovend met winst in de Trofeo Laigueglia, maar dat was nog voor de uitbraak van de coronacrisis. De Italiaan raakte begin september besmet met het coronavirus en moest de Giro d’Italia vroegtijdig verlaten vanwege bronchitis. Ciccone werd onlangs ook geopereerd aan zijn neustussenschot.