Giro zamelt met eRace geld in voor het Rode Kruis maandag 13 april 2020 om 16:55

De Giro d’Italia heeft gisteren samen met enkele oud-profs een inzamelingsactie georganiseerd voor het Italiaanse Rode Kruis. De oud-renners reden vanuit huis een virtuele wedstrijd die ging over de laatste 37,4 kilometer van de Girorit naar Vieste. Onder meer Ivan Basso, Claudio Chiappucci, Stefano Garzelli en Alessandro Ballan reden mee.

Mario Cipollini is een van de initiatiefnemers. “Ik vond dat er vanuit de wielerwereld een bijdrage moest komen aan de strijd tegen het coronavirus”, aldus de voormalig topspurter. “Ik raakte in gesprek met oud-collega’s en samen kwamen we op het idee om een virtuele rit te organiseren.”

De vorig jaar gestopte Matteo Montaguti (ex AG2R en Androni Giocatolli) bleek de snelste renner in deze virtuele wedstrijd, die werd uitgezonden via Facebook. Op de website van het Italiaanse Rode Kruis kan er een donatie gedaan worden. De actie loopt nog tot 10 mei. De organisatie hoopt een bedrag van 50.000 euro op te halen.