Giro Rosa wacht af: “We hopen dat de situatie snel wordt opgelost”

De Giro Rosa koestert nog altijd de hoop dat de wedstrijd in 2020 doorgang kan vinden. “We hebben nog niks besloten”, laat wedstrijdleider Giuseppe Rivolta weten. “Maar we hopen dat de situatie snel wordt opgelost en we de koers niet moeten uitstellen of afgelasten.”

De Giro Rosa staat van 26 juni tot en met 5 juli op de UCI-kalender. Hoewel deze datum nog drie maanden in de toekomst ligt, is het een onzekere datum. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië, zijn namelijk alle wielerevenementen tot 1 juli afgelast wegens het coronavirus.

“We wachten gewoon af”, vertelt Rivolta aan WielerFlits. “Voor nu is alles nog oké. Ik heb nog geen afmeldingen ontvangen van deelnemende ploegen, dus op dit moment is alles goed.”

Route

De routepresentatie is vorige week wél afgelast. “We konden die gewoon niet laten doorgaan”, aldus Rivolta, die nu zoekt naar een andere manier om de route binnenkort bekend te maken. “Ik kan wel zeggen dat de route grotendeels door Midden- en Zuid-Italië zal gaan, dus niet door het zwaar getroffen noorden.”

Annemiek van Vleuten schreef de Giro Rosa van 2019 op haar naam, voor Anna van der Breggen en Amanda Spratt. De route deed in dat jaar voornamelijk Noord-Italië aan.