‘Giro Rosa trekt in 2021 naar Prato Nevoso en Cascata del Toce’

Het Italiaanse Cicloweb weet het zeker: de Giro Rosa trekt in 2021 onder meer naar wintersportoord Prato Nevoso en de bekende waterval Cascata del Toce. De Italiaanse rittenkoers, de meest prestigieuze ronde voor vrouwen, staat volgend jaar op de kalender van 2 tot en met 11 juli.

Het is nog even wachten op de bekendmaking van het parcours, maar volgens Cicloweb beginnen de rensters volgend jaar met een ploegentijdrit van ongeveer 25 kilometer van Fossano naar Cuneo in de regio Piëmont. Op dag twee is het al klimmen geblazen met een finish in Prato Nevoso. De finishstreep is getrokken op een beklimming van ruim dertien kilometer aan 7%.

Klimmen geblazen

In het verleden mocht wintersportoord Prato Nevoso ook al enkele finishes van de Giro d’Italia en Tour de France organiseren. De derde etappe trekt dan weer over relatief vlakke wegen naar Ovada, waar Kirsten Wild twee jaar geleden nog succesvol was. De vierde etappe is een klimtijdrit van slechts zeven kilometer naar Cascate del Toce.

Deze beklimming naar de bekende waterval in de Noord-Italiaanse regio Piëmont kennen we vooral uit de manneneditie van de Giro d’Italia. In 2003 finishte de negentiende etappe bij Cascata del Toce. Rozetruidrager Gilberto Simoni wist er de puntjes op de i te zetten, na een laatste glansprestatie van Marco Pantani.

Zinderende apotheose?

Na de klimtijdrit is het tijd voor een etappe in de Brianza-streek en een rit aan het Comomeer. De rensters krijgen ook nog een lastige bergetappe voorgeschoteld in de provincie Sondrio. De achtste rit kent zijn besluit in Schio, de voorlaatste etappe speelt zich af in en rond Fregona. De slotetappe is ook nog bijzonder pittig met een finish op Monte Matajur, zeer dicht tegen de Sloveense grens.

De Giro Rosa werd dit jaar gewonnen door Anna van der Breggen. De regerend wereldkampioene, in 2015 en 2017 ook al winnares van de Italiaanse rittenkoers, bleef in het eindklassement Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini voor. Opmerkelijk: de Giro Rosa behoort niet meer tot de Women’s WorldTour en gaat verder als 2.Pro-wedstrijd.