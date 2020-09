Giro Rosa: Marianne Vos sprint in Nola naar haar derde etappezege woensdag 16 september 2020 om 14:30

Marianne Vos heeft haar derde etappezege te pakken in de Giro Rosa. In de straten van Nola was drievoudige wereldkampioene op de weg de sterkste in de massasprint. Annemiek van Vleuten kwam in het peloton over de streep en behield het roze.

Op de zesde dag voerde het parcours van Torre del Greco, aan de voet van de Vesuvius, naar Nola, aan de andere kant van de vulkaan. Na 25 kilometer doemde de enige gecategoriseerde klim van de dag op, maar ook daarna waren nog twee klimmetjes te bespeuren. De top van de laatste klim lag op zo’n 22 kilometer van de streep. Gedurende de hele slotfase liep de weg in dalende lijn richting de streep.

In de beginfase probeerden eerst Erica Magnaldi en Katia Rugusa weg te rijden en ook Magnaldi’s ploeggenotes Lisa Brennauer en Kirsten Wild lieten zich van voren zien, maar telkens kwam alles weer samen. Op de klim naar Sarno deed Cecilie Uttrup Ludwig goede zaken voor de bergtrui door als eerste boven te komen. Rond half koers was alles samen, toen de weg opnieuw omhoog begon te lopen.

CCC-Liv nam daar het heft in handen om net als gisteren de sprinters te proberen te lossen en zo de kansen van Marianne Vos te vergroten. Het peloton kraakte en scheurde, maar uiteindelijk zou toch een omvangrijke groep om de etappezege gaan sprinten. In de eindspurt beloonde Vos het harde werk van haar ploeg door haar wiel als eerste over de streep te drukken. Het was al de 28e dagzege van de Nederlandse in de Italiaanse ronde.