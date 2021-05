Giro Rosa komt met nieuwe naam, parcours en live-uitzendingen

De organisatie van de Giro Rosa heeft de editie van 2021 aangekondigd. De Italiaanse rittenkoers voor vrouwen gaat vanaf dit jaar door het leven als de ‘Giro d’Italia Donne’ en verzorgt dagelijks een live-uitzending van een half uur. Daarnaast is een groot deel van het tiendaagse parcours bekendgemaakt.

De Giro Rosa was vorig jaar nog onderdeel van de Women’s WorldTour, maar omdat de koers niet kon voldoen aan de verplichte live-uitzending op tv werd die status afgenomen. Daardoor is de wedstrijd dit jaar onderdeel van de UCI ProSeries.

Nu live-uitzendingen ingevoerd worden, mag de Giro d’Italia Donne volgens Cyclingnews volgend jaar weer een aanvraag doen voor een plek in de Women’s WorldTour. De rittenkoers is dan te volgen via de kanalen van onder meer PMG Sport, GCN en Eurosport. Ook de NOS heeft beschikking over de beelden.

Alle negen Women’s WorldTour-teams zijn uitgenodigd voor de Giro d’Italia Donne (SD Worx, Movistar, BikeExchange, Trek-Segafredo, Liv Racing, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Team DSM, Alé BTC Ljubljana, Canyon-SRAM) evenals vijftien ploegen van continentaal niveau, waaronder Jumbo-Visma.

Giro d’Italia Donne 2021 (2-11 juli)

Rittenschema

2 juli, etappe 1: Fossano Cuneo (TTT)

3 juli, etappe 2: Vado Ligure – Prato Nevoso

4 juli, etappe 3: Casale Monferrato – Ovada

5 juli, etappe 4: Formazza – Riale di Formazza (ITT)

6 juli, etappe 5: Carugate

7 juli, etappe 6: Colico – Colico

8 juli, etappe 7: Valtellina

9 juli, etappe 8: Schio

10 juli, etappe 9: Fregona

11 juli, etappe 10: Cividale – Matajur

Deelnemende ploegen

Ale BTC Ljubljana, Canyon-SRAM, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Liv Racing, Movistar, Team DSM, Trek-Segafredo, BikeExchange, SD Worx, A.R. Monex, Arkéa, Bepink, Aromitalia Basso Bike Vaiano, Bizkaia-Durango, Born to Win G20 Ambedo, Ceratizit-WNT, Isolmant-Premac-Vittoria, Lotto Soudal Ladies, Top Girls Fassa Bortolo, Servetto-Makhymo-Beltrami TSA, Tibco-Silicon Valley Bank, Valcar Travel & Service, Jumbo-Visma, Rally Cycling