Giro Rosa in 2021 geen onderdeel van Women’s WorldTour vrijdag 25 september 2020 om 18:39

Naast de WorldTour-kalender voor mannen heeft de UCI ook de WorldTour-kalender voor vrouwen gepubliceerd. Het gaat om een voorlopige versie, die afhankelijk is van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Opmerkelijk: de Giro Rosa behoort niet meer tot de Women’s WorldTour.

De Italiaanse rittenkoers, de meest prestigieuze ronde voor vrouwen, kan al meerdere jaren niet voldoen aan de eisen die de UCI gesteld heeft voor Women’s WorldTour-koersen. Zo is een live-uitzending van minimaal 45 minuten verplicht, maar die ontbrak tijdens de voorbije Giro Rosa.

De Giro Rosa staat in 2020 als 2.Pro-wedstrijd op de kalender, van 2-11 juli.

UCI Women’s WorldTour 2021

Cadel Evans Great Ocean Road Race (30 januari)

Strade Bianche (6 maart)

Ronde van Drenthe (14 maart)

Trofeo Alfredo Binda (21 maart)

Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart)

Gent-Wevelgem (28 maart)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Parijs-Roubaix (11 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Tour of Chongming Island (6-8 mei)

Ronde van Baskenland (14-16 mei)

Ronde van Burgos (20-23 mei)

RideLondon Classique (30 mei)

Women’s Tour (7-12 juni)

La Course (18 juli)

Vårgårda TTT (7 augustus)

Vårgårda RR (8 augustus)

Ladies Tour of Norway (12-15 augustus)

Boels Ladies Tour (24-29 augustus)

GP de Plouay (30 augustus)

Challenge by La Vuelta (3-5 september)

Tour of Guangxi (19 oktober)