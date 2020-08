Giro Rosa heeft haar etappeschema rond woensdag 12 augustus 2020 om 21:21

Over vier weken gaat de 31e Giro d’Italia Femminile (Giro Rosa) van start. In eerste instantie stond de start van de ronde gepland voor 26 juni, maar door het coronavirus is dit september geworden. Inmiddels zijn de etappes bekend, begonnen wordt met een ploegentijdrit in Grosseto.

De Giro Rosa duurt dit jaar geen tien, maar negen etappes, waarbij tussen de start in Grosseto en het sluitstuk in Motta Montecorvino 975,84 kilometer moet worden afgelegd. In Grosseto (regio Toscane) wordt op vrijdag 11 september afgetrapt met een ploegentijdrit over 16,8 kilometer, die de eerste rozetruidraagster moet opleveren.

Op de tweede dag blijft het peloton in Toscane. Het wordt een dag met valkuilen door de twee sterrati aan het begin en in de finale. De rensters passeren ook Seggiano, waar een klim van tweede categorie ligt. Vanaf de top is het dan nog elf kilometer naar de finish. Op dag drie trekt de karavaan naar Assisi (Umbrië), waar de aankomst ligt na een klim van eerste categorie.

Vervolgens is de vierde rit naar Tivoli (Lazio) met ruim 170 kilometer de langste, en gaat daarmee over de UCI-limiet van 160 kilometer. Het wordt de langste etappe ooit in een etappekoers voor vrouwen. In de dagen daarna trekt de Giro Rosa verder zuidwaarts naar Campanië en oostwaarts naar Apulië, waar de ronde wordt beslist met twee aankomsten bergop.

Van Vleuten

Vorig jaar legde Annemiek van Vleuten voor het tweede jaar op rij beslag op de eindoverwinning. In de vijfde etappe met aankomst op de Lago di Cancano veroverde ze de roze leiderstrui, die ze in de dagen daarna succesvol verdedigde. In het eindklassement had ze een voorsprong van drie driekwart minuut op landgenote Anna van der Breggen.

Etappeschema Giro d’Italia Femminile (11-19 september)

11/9 – Etappe 1: Grosseto – Grosseto (TTT, 16,8 km)

12/9 – Etappe 2: Civitella Paganico – Arcidosso (124,8 km)

13/9 – Etappe 3: Santa Fiora – Assisi (142,2 km)

14/9 – Etappe 4: Assisi – Tivoli (170,3 km)

15/9 – Etappe 5: Terracina – Terracina (110,3 km)

16/9 – Etappe 6: Torre del Greco – Nola (97,5 km)

17/9 – Etappe 7: Nola – Maddaloni (112,57 km)

18/9 – Etappe 8: Castelnuovo della Daunia – San Marco la Catola (91,49 km)

19/9 – Etappe 9: Motta Montecorvino – Motta Montecorvino (109,88 km)

