Giro Rosa: Van Vleuten en Vos komen ten val, Kopecky zegeviert donderdag 17 september 2020 om 15:20

Consternatie in de Giro Rosa. Leidster Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn ten val gekomen in de slotfase van de zevende etappe naar Maddaloni. Van Vleuten vreest voor een gebroken pols en moet de Giro Rosa waarschijnlijk verlaten. Het is nog onduidelijk of Vos met blessures kampt.

Nederland boven in de Giro Rosa. Annemiek van Vleuten leek in de Italiaanse rittenkoers af te stevenen op een derde opeenvolgende eindzege, maar ook Marianne Vos rijgt de overwinningen dit jaar weer aaneen. De kopvrouw van CCC-Liv, inmiddels goed voor 28 ritzeges in de Giro Rosa, won de voorbije dagen al in Assisi, Terracina en Nola en behoorde vandaag weer tot de favorieten voor de dagzege.

De rensters reden deze middag naar Maddaloni en moesten in de finale tweemaal de klim richting de Santuario San Michele Arcangelo bedwingen. In de beginfase werd er flink aangevallen en ook de zevende etappe werd gekleurd door enkele avonturiers, maar uiteindelijk gingen we toch ‘gewoon’ weer sprinten met een omvangrijke groep. Net voor het ingaan van de laatste kilometer werd het peloton echter opgeschrikt door een valpartij.

De bekendste slachtoffers waren rozetruidrager Van Vleuten en Vos, de topfavoriete voor de dagzege. Kopecky wist de valpartij wel te ontwijken en als eerste over de streep te komen. De Belgische van Lotto Soudal Ladies moest de voorbije dagen nog buigen voor Vos, maar bleek vandaag wel degelijk de snelste in de Giro Rosa.

Van Vleuten en Vos wisten nog wel de finish te bereiken in Maddaloni, maar Van Vleuten liet vlak na de finish al weten dat ze vreest voor een breuk in de linkerpols. De renster van Mitchelton-Scott zal de Giro normaal gesproken moeten verlaten en lijkt een tweede opeenvolgende wereldtitel te kunnen vergeten. De mondiale titelstrijd is al over goed twee weken in het Italiaanse Imola.