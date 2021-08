Giro-ritwinnaar Fortunato verlengt bij EOLO-Kometa

Lorenzo Fortunato is een gelukkig mens, want hij heeft zijn contract bij EOLO-Kometa verlengd. De winnaar van de Giro-etappe naar de Monte Zoncolan blijft ook in 2022 en 2023 actief voor de Italiaanse formatie van Ivan Basso en Alberto Contador.

“Ik ben heel blij met mijn keuze”, vertelt de 25-jarige Fortunato, die in 2019 en 2020 nog deel uitmaakte van de ploeg van Vini Zabù-KTM, over zijn contractverlenging. “Ik ben er zeker van dat deze ploeg verder zal groeien en dat ik in staat ben om mee te groeien.”

Fortunato kent een ontzettend succesvol debuutseizoen bij EOLO-Kometa. In hun eerste Giro-deelname zorgde de Italiaan voor de enige ritzege van de ploeg door de bergrit naar de mythische Zoncolan te winnen vanuit de kopgroep. In juni wist hij ook nog de Adriatica Ionica Race te winnen in eigen land.