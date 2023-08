Giro-ritwinnaar Chad Haga stopt op de weg, maar gaat verder in andere discipline

Chad Haga stopt na dit seizoen als wielerprof. Althans, als wielerprof op de weg. De 34-jarige Amerikaan, die in 2019 de slottijdrit van de Giro d’Italia op zijn naam schreef, zet zijn carrière namelijk voort als gravelaar.

De afgelopen twee jaar kwam Haga uit voor Human Powered Health. “Ik heb heel erg genoten van de koersfamilie bij Human Powered Health en zal mijn wegseizoen eindigen zoals gepland”, klinkt het op X, voorheen Twitter. “Daarna is het tijd om verder te gaan naar het volgende ding, wat nog altijd fietsen is! Het zal niet als een verrassing komen voor degenen die mijn trainingen volgen (en mijn uitstapje naar het gravelen met The Traka), maar ik ga mijn talenten proberen te benutten in het gravel volgend jaar!”

Haga begon zijn profcarrière op de weg in 2014, toen hij zich aansloot bij Giant-Shimano, een van de voorlopers van het huidige Team dsm-firmenich. Hij reed tot en met 2021 voor het team van Iwan Spekenbrink, daarna stapte hij over naar Human Powered Health.

Er staan twee profkoersen op het palmares van Haga. Naast de genoemde Giro-tijdrit, is dat de proloog van de Tour of Elk Grove (2.1). Zijn tijdritkwaliteiten bezorgden hem twee jaar terug nog een vijfde plaats in de afsluitende tijdrit van de Vuelta a España.