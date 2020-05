Giro presenteert eind juni nieuwe parcours donderdag 14 mei 2020 om 08:46

Eind juni weten we hoe het nieuwe parcours van de Giro d’Italia eruit gaat zien. Dat heeft Paolo Bellino, algemeen directeur van organisator RCS, bekendgemaakt tegen Rai Sport. De start in Hongarije is geschrapt, waardoor de najaarseditie van 2020 volledig over Italiaans grondgebied zal gaan.

Vanwege de coronacrisis kon de Giro d’Italia op de oorspronkelijke datum – met het Grande Partenza afgelopen weekend in Boedapest – niet doorgaan. De UCI heeft besloten om de drieweekse rittenkoers te verplaatsen naar oktober, van 3-25 oktober om precies te zijn. Daarmee botst het vijf dagen met de Vuelta a España en met (bijna) alle grote klassiekers.

RCS had nog wat opmerkingen over de kalender, maar daar werd geen gehoor aan gegeven vanuit Aigle. Zo baalt de organisatie ervan dat Parijs-Roubaix op 25 oktober precies samenvalt met de slotrit van de Giro. “Het is een ingewikkelde kalender en een onwerkelijk jaar voor de sport en het wielrennen”, zegt Bellino.

Grote namen aan de start

“Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Giro niet geannuleerd of verplaatst. Ik denk dat het belangrijk is om ons nu te concentreren op het doorgaan van deze ronde, we werken er hard aan om dat mogelijk te maken”, zegt de RCS-directeur, die meerdere WorldTour-koersen onder zijn hoede heeft. “We willen alle Italiaanse klassiekers in augustus rijden. Vervolgens zullen de renners die naar de Giro willen of die zich voorbereiden op het WK voor acht dagen naar Tirreno-Adriatico (7-14 september) komen.”

De voorbereidingen zijn in ieder geval al bezig. “We werken eraan om eind juni de nieuwe Giro d’Italia aan te kondigen. Het wordt een volledig Italiaanse editie en we zullen snel komen met de analyses van het parcours”, belooft Bellino. Titelverdediger Richard Carapaz en Vincenzo Nibali hebben hun deelname aan de Giro reeds toegezegd. RCS hoopt snel met meer namen te komen die in oktober aan de start staan.