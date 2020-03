Giro d’Italia uitgesteld door coronavirus vrijdag 13 maart 2020 om 14:16

De Giro d’Italia is tot nader order uitgesteld, meldt de organisatie in een persbericht. Omdat in Hongarije, waar de start van de Italiaanse ronde gepland staat, de noodtoestand afgekondigd wordt vanwege het coronavirus, is besloten op zoek te gaan naar een nieuwe datum.

De Grande Partenza van de Giro d’Italia stond voor zaterdag 9 mei op de kalender, maar nu maakt de organisatie van de Italiaanse ronde bekend dat de wedstrijd uitgesteld is. Het coronavirus heeft namelijk intussen ook Hongarije bereikt en om het virus te stoppen besloot de Hongaarse regering een noodplan aan te kondigen. Daardoor is het onmogelijk om grote evenementen als de Giro te organiseren.

Hierdoor kon de organisatie van de drie etappes door Hongarije niet anders concluderen dan dat de Giro niet op de oorspronkelijk geplande data kan passeren. “Alle partijen zijn overeengekomen dat zij vastberaden zijn om samen te werken om de Giro op een later moment vanuit Hongarije te laten starten”, meldt Giro-organisator RCS Sport. “Na kennis genomen te hebben van de situatie, internationaal en nationaal, kondigt RCS Sport aan dat de datum van de Giro uitgesteld wordt.”

De nieuwe datum wordt niet eerder dan 3 april bekendgemaakt. Tot die datum gelden immers de noodmaatregelen, die de Italiaanse regering eerder deze maand nam.

Drie etappes

Een jaar geleden werd bekend dat de Giro in 2020 in Hongarije zou beginnen met drie etappes over Hongaars grondgebied: eerst een individuele tijdrit in hoofdstad Boedapest, daarna relatief vlakke etappes naar Györ en Nagykanizsa.