Giro d’Italia krijgt groen licht: met publiek en start op Sicilië vrijdag 19 juni 2020 om 14:45

De Giro d’Italia kan dit najaar doorgang vinden met publiek. Dat is de uitkomst van een gesprek dat organisator RCS en de Italiaanse wielerbond hadden met de minister van sport, meldt Rai Sport. Wel gelden er veiligheidsmaatregelen voor de aanwezige toeschouwers. Daarnaast is bevestigd dat de Giro kan starten op het eiland Sicilië.

Koersdirecteur Mauro Vegni zei daarnaast dat de organisatie oplossingen op papier zet voor de drie etappes die oorspronkelijk in Hongarije verreden zouden worden. Naast een extra rit op Sicilië staan ook een rit in de zuidelijke regio Basilicata rondom Matera en een extra bergetappe in de tweede week op de planning. Naar verluidt gaat het om een etappe door de Abruzzen, met bergdorp Roccaraso als belangrijke gegadigde.

Eerder lekte al uit dat de Italiaanse rittenkoers zou beginnen met een tijdrit op Palermo, de hoofdstad van Sicilië. De tweede etappe zou daarna gaan van Monreale naar Agrigento, gevolgd door de derde etappe met finish op de Etna-vulkaan. In een eerder stadium werd de Grande Partenza in Boedapest (Hongarije) al uitgesteld naar 2021.

Social distancing

Paolo Bellino, de CEO van RCS, zegt een voorstel gedaan te hebben met de voorwaarden waaraan het wielrennen zal voldoen als het seizoen hervat wordt. “Dat voorstel houdt rekening met publiek, maar wel volgens de regels van het decreet van de premier op 11 juni, dus met social distancing-regels”, aldus Bellino. “Het is een terugkeer naar normaal, al zal het niet zijn zoals we dat gewend zijn. Het is in ieder geval een stap verder dan een paar maanden geleden.”

Eind deze maand presenteert de Giro d’Italia het definitieve parcours. De ronde staat op de herziene kalender op het programma van 3-25 oktober.