Giro d’Italia keert terug naar de klim waar Wouter Weylandt het leven liet

De Giro d’Italia zal volgend jaar weer de Passo del Bocco aandoen, de klim waar Wouter Weyland tien jaar geleden het leven liet. De betreurde Belg kwam in de Giro van 2011 zwaar ten val in de afdaling van de Passo del Bocco en overleed op 26-jarige leeftijd.

De Passo del Bocco zal worden beklommen gedurende de twaalfde etappe van Parma naar Genua. De exacte datum is nog niet vrijgegeven, maar volgens de Italiaanse krant La Gazzetta di Parma zal de twaalfde rit plaatsvinden op donderdag 19 mei 2022. Dat zal voor velen een emotionele dag worden, gezien de voorgeschiedenis met Wouter Weylandt.

In de derde etappe van de Giro van 2011 bleef Weylandt in de afzink van de Passo del Bocco met zijn pedaal achter een muurtje steken. De Gentenaar kwam zwaar ten val, verschillende reanimatiepogingen mochten niet meer baten. In 2022, iets meer dan tien jaar na het dramatische ongeval, zal de Giro voor het eerst weer terugkeren naar de Passo del Bocco.

De etappe naar Genua is één van de zes heuvelritten in de aankomende editie van de Giro d’Italia. Organisator RCS Sport heeft geaccidenteerde ritten uitgetekend naar onder meer Napels, Genua en Turijn.