Giro d’Italia Donne: Van der Breggen eindwinnares, Rivera wint slotrit

Anna van der Breggen mag zich voor een vierde keer eindwinnares noemen van de Giro d’Italia Donne. De Nederlandse van SD Worx kwam in de slotetappe niet meer in de problemen, koos zelfs voor de aanval en kwam als vierde over de streep. De slotrit werd gewonnen door de Amerikaanse Coryn Rivera.

Wie dacht dat de Giro Donne vandaag eindigde met een parade op de slotdag, heeft het mis. Vanuit Capriva del Friuli ging het parcours eerst over een klim van derde categorie bij Sovenza (na 15,7 km) en daarna driemaal over een klim van derde categorie bij Ruttars (na 31,8 km, 67,8 km en 104 km). Vanaf de top van de laatste klim was het nog negen kilometer naar de streep. In Cormons werden vervolgens de prijzen verdeeld in deze Giro d’Italia voor vrouwen.

Van der Breggen kiest voor de aanval

De hoofdrolspelers in deze Giro Donne lieten zich al meteen zien tijdens de heuvelachtige openingsfase. Rozetruidrager Anna van der Breggen koos al vroeg voor de aanval en kreeg het gezelschap van Lizzie Deignan en Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Elise Chabbey (Canyon-SRAM) en Coryn Rivera (Team DSM). Het verschil met het peloton liep al snel op tot meer dan twee minuten, en dat met nog vijftig kilometer te gaan.

In het vervolg van de wedstrijd bleef de voorsprong van de vijf koploopsters schommelen rond de minuut. In het peloton probeerden de dames van Alé BTC-Ljubljana nog wel de scheve situatie recht te zetten, maar het bleek allemaal verspilde moeite. Op de laatste passage van de klim naar Ruttars trok Rivera nog eens stevig door en dit bleek de doodsteek voor Brand, die na heel wat kopwerk moest lossen uit het voorste elitegroepje.

Rivera en Van der Breggen juichen in Cormons

Rivera, Deignan, Chabbey en Van der Breggen begonnen gezamenlijk aan de laatste dalende en vlakke kilometers richting de streep in Cormons. De op papier snelle Rivera nam het leeuwendeel van het werk voor haar rekening, maar bleek in een spannende eindsprint alsnog sterk genoeg om Lizzie Deignan te remonteren. Chabbey kwam als derde over de streep, een juichende Van der Breggen werd vierde en volgt zichzelf op als eindwinnares van de ronde.

In het algemeen klassement finisht de regerend wereldkampioene voor ploeggenotes Ashleigh Moolman-Pasio en Demi Vollering. Van der Breggen kan nu met vertrouwen toewerken naar de aanstaande Olympische Spelen van Tokio.