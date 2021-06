Giro d’Italia Donne presenteert het complete parcours

De organisatie van de Giro d’Italia Donne heeft de profielen van de tien etappes voor de komende editie onthuld. De rensters beginnen met een ploegentijdrit en trekken onder meer naar Prato Nevoso en Cascata del Toce.

De prestigieuze Italiaanse meerdaagse begint op zaterdag 2 juli met een ploegentijdrit van 26,7 kilometer, over licht oplopende wegen, van Fossano naar Cuneo. In rit twee is het al meteen klimmen geblazen met een finish in wintersportoord Prato Nevoso. De finishstreep is getrokken op een beklimming van ruim dertien kilometer aan 7%.

De derde etappe trekt dan weer over geaccidenteerde wegen en meerdere korte hellingen naar Ovada, waar Kirsten Wild twee jaar geleden nog succesvol was. Rit vier is een klimtijdrit van veertien kilometer naar Cascata del Toce. Deze beklimming naar de bekende waterval in de Noord-Italiaanse regio Piëmont kennen we vooral uit de manneneditie van de Giro d’Italia.

Na de klimtijdrit staat er een biljartvlakke etappe op het programma tussen Milaan en Carugate, dwars door de Brianza-streek. In rit zes koersen de renners over op- en afgaande wegen in de omgeving van start- en finishplaats Colico, gelegen aan het Comomeer. Etappe zeven is dan weer een pittige heuveletappe van Soprazzocco di Gavardo naar Puegnago del Garda.

Na een vlakke sprintersrit naar Mortegliano staat er op de voorlaatste dag weer een aankomst bergop op het programma. In de finale staan twee zware beklimmingen op het menu en op de top van de tweede col, de Monte Matajur, ligt de finishlijn. De rensters bevinden zich dan dicht tegen de Sloveense grens, maar eindigen een dag later na een heuvelrit wel gewoon in het Italiaanse Cormons.

De Giro Rosa werd vorig gewonnen door Anna van der Breggen. De regerend wereldkampioene, in 2015 en 2017 ook al winnares van de Italiaanse rittenkoers, bleef in het eindklassement Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini voor. Een primeur: de wedstrijd zal dit jaar dagelijks een live-uitzending van een half uur verzorgen.