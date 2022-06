Abruzzen aast op start Giro 2023, concurrentie van Slovenië en Turkije

De regio Abruzzen heeft zich kandidaat gesteld om in 2023 het Grande Partenza van de Giro d’Italia te organiseren. Dat bevestigt Maurizio Formichetti, die namens de regio in contact staat met wedstrijdorganisatie RCS. De concurrentie is stevig, want RCS denkt ook aan een nieuwe buitenlandse start.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

In Italiaanse media werd de start van de Giro 2023 al aan Pescara, gelegen in de Abruzzen, toegeschreven. Formichetti gaf bij een lokaal wielerevenement echter aan dat het nog niet zeker is. “Ik wil graag verduidelijken dat de gehele regio zich heeft aangemeld om de start van de Giro te organiseren. Dus ook L’Aquila, Pescara en Chieti hebben zich aangeboden”, vertelt hij aan Tuttobiciweb.

In de Abruzzen wordt onder meer gedacht aan een tijdrit over het fietspad langs de Costa dei Trabocchi, de kustlijn langs de Adriatische zee, of een tijdrit rondom L’Aquila. Ook de optie om een Grande Partenza te verdelen over twee provincies, zoals Pescara én L’Aquila, wordt besproken.

“We willen in ieder geval laten weten dat de Abruzzen bestaat en beschikbaar is. We zijn bereid om met Mauro Vegni en de RCS om tafel te zitten om de start van de Giro te organiseren, of om start- of finishplaats te zijn”, klinkt het bij Formichetti.

Slovenië of Turkije

RCS heeft het Grande Partenza voor 2023 nog niet toegewezen. Ook een buitenlandse start is mogelijk. Volgens Tuttobiciweb zijn Slovenië en Turkije daarvoor kandidaat. Eerder werd ook nog gesproken over een mogelijke uitstap naar Slowakije, België of Marokko, maar die opties lijken van tafel.

“We zijn blij dat er een project is dat de Abruzzen als startpunt van de Giro wil, maar we weten ook dat er andere regio’s zijn. Ook vanuit het buitenland zijn er steden die zich, net als ons, hebben aangeboden”, weet Formichetti.