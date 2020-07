‘Giro d’Italia 2021 denkt na over eerbetoon aan Fausto Coppi’ zondag 12 juli 2020 om 10:32

De Giro d’Italia komt volgend jaar wellicht met een etappe die volledig in het teken staat van de legendarische Fausto Coppi. Het zou gaan om een 177 kilometer lange etappe met start en finish in Cuneo, zo meldt La Stampa.

Fausto Coppi won in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw vijf keer de Ronde van Italië. In 1940 schreef hij voor de eerste keer de Giro op zijn naam, zijn vijfde en laatste Giro-zege kwam er in 1953. Reden genoeg voor de vereniging ‘Fausto Coppi’ en toeristenbureau ATL del Cuneese om een verzoek in te dienen bij RCS Sport.

De bedoeling is om een etappe van 177 kilometer uit te tekenen door de regio van de in 1960 overleden Coppi. Het peloton begint en eindigt in het Alpenstadje Cuneo. De route voert door onder meer Valmale, Montemale, Castelmagno en over de Madonna del Colletto di Valdieri. Deze route is ook bekend vanwege de Granfondo Fausto Coppi.

Eerder werd al duidelijk dat de Giro d’Italia 2021 wellicht terugkeert naar de Colle Fauniera. De organisatie van de Giro d’Italia moet nog groen licht geven. Koersdirecteur Mauro Vegni is nu nog druk bezig met de Giro van 2020. RCS Sport zal zo snel mogelijk het definitieve parcours willen presenteren.