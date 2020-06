Giro d’Italia keert wellicht terug naar Colle Fauniera zondag 28 juni 2020 om 12:00

Koerst de Giro d’Italia volgend jaar weer over de flanken van de Colle Fauniera? De gemeente Castelmagno doet er alles aan om de Italiaanse ronde weer naar de provincie Cuneo te lokken, zo meldt de Italiaanse krant La Stampa.

De lokale politiek heeft inmiddels meer dan drie miljoen euro uitgegeven aan de Colle Fauniera, een bijna 25 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Zo zijn wegen voor een tweede maal geasfalteerd of zelfs opnieuw aangelegd, gezien de povere staat van het wegdek.

Verder heeft men naar zestien kritieke punten (bruggen en stenen muren) gekeken op het parcours, om de Colle Fauniera zo veilig mogelijk te maken voor profwielrenners en fietstoeristen. De verschillende gemeentes en andere betrokkenen willen nu zo snel mogelijk om de tafel om een Giro-passage te bespreken.

In de voetsporen van Marco Pantani

Het overleg zal normaal gesproken plaatsvinden op vrijdag 10 juli. De Colle Fauniera is ook wel bekend onder een andere naam: de Colle dei Morti. Deze bijnaam heeft de bergpas te danken aan de bloederige strijd die de Fransen en de Spanjaarden in 1744 uitvochten met de inwoners van de regio Piëmont.

De 2.481 meter hoge Colle Fauniera werd ruim twintig jaar geleden pas volledig geasfalteerd met het oog op de Giro d’Italia. In 1999 deed de Giro voor de eerste (en voorlopig laatste) keer de Fauniera aan. Het bleek de ideale beklimming voor Marco Pantani om Laurent Jalabert uit het roze te rijden, in een etappe met finish in Borgo San Dalmazzo.