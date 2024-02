dinsdag 27 februari 2024 om 11:18

Giro di Sicilia gaat niet door, RCS denkt aan nieuwe ronde in die week

Er gaat een streep door de Giro di Sicilia van 2024. De rittenkoers heeft niet genoeg financiering kunnen werven om ook dit jaar door te gaan. Organisator RCS Sport verlegt haar aandacht daardoor naar een andere regio, om in de week van 9 tot 12 april tóch een wedstrijd te organiseren.

Op Sicilië is het door meerdere wijzigingen in het lokale bestuur problemen ontstaan bij de financiering van de Giro di Sicilia. “Sinds 2019 wordt de wedstrijd gefinancierd door fondsen van buiten de regio en door Europese gelden”, geeft Sport en Toerisme-raadslid Elvira Amata aan bij TGR. “De regio heeft geprobeerd het geld bij elkaar te halen, maar de organisatie kon weinig zekerheden geven. Daarom heeft RCS liever een andere locatie voor dit evenement.”

Volgens Italiaanse media lijkt er nu een rittenkoers in de Abruzzen te komen in de periode van 9 tot 12 april. Op die manier wil RCS Sport die ‘plek’ op de kalender behouden tussen het Italiaanse voorjaar met koersen als Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Strade Bianche, en in mei de Giro d’Italia. De relatie tussen RCS en de Abruzzen is goed; meerdere etappes van de Giro voor mannen én de Giro voor vrouwen finishen er dit jaar.

Door deze ontwikkelingen nemen we dus afscheid van de Giro di Sicilia (UCI 2.1), die in 2019 nieuw leven ingeblazen werd. Sindsdien wonnen Brandon McNulty, Vincenzo Nibali, Damiano Caruso en Alexey Lutsenko de ronde.

Dalle informazioni raccolte, due nuove corse si affaccerebbero sulla ribalta italiana. Al posto del @ilgirodisicilia, dal 9 al 12 aprile, @rcssport starebbe lavorando a un Giro d'Abruzzo. Inoltre il 21 aprile torna il Giro di Romagna, grazie al Comune di Lugo e Cicli Somec. — bici.PRO (@biciPRO1) February 27, 2024

Naast de aanstaande annulering van de Ronde van Sicilië en de mogelijke komst van de Ronde van de Abruzzen, is er ook sprake van een nieuwe Giro di Romagna op zondag 21 april. Dankzij de gemeente Lugo en Cicli Somec zou die eendagskoers terugkeren op de kalender, op de dag van Luik-Bastenaken-Luik.