Giro-deelname Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) in gevaar na positieve coronatest

Staat Giulio Ciccone over iets minder dan twee weken aan de start van de Giro d’Italia (6-28 mei)? Dat is maar zeer de vraag, nu de Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo positief is getest op het coronavirus.

Trek-Segafredo meldt vandaag via social media dat Ciccone positief heeft getest op corona, daags na Luik-Bastenaken-Luik. De 28-jarige renner zou vanaf 6 mei meedoen aan de Giro d’Italia, maar zijn deelname is nu in gevaar.

Stand-by

“We moeten helaas melden dat Giulio een positieve coronatest heeft afgeleverd”, laat de Amerikaanse formatie weten. “Hij werd wakker met milde symptomen en neemt nu een periode van rust terwijl de medische staf zijn gezondheid zal monitoren. Zijn deelname aan de Giro staat op stand-by en na zijn herstel wordt beslist of hij gaat koersen. Dat zal gedurende de laatste dagen voor de start worden bekeken.”

Ciccone is de beoogde kopman van Trek-Segafredo in de komende Ronde van Italië. De klimmer won in de edities van 2016, 2019 en 2022 al eens een etappe. Ciccone was dit voorjaar uitstekend op dreef, met ritwinst in de Ronde van Valencia en die van Catalonië. Ook werd hij vijfde in het eindklassement van Tirreno-Adriatico en vijfde in de Waalse Pijl. Zondag kwam hij in Luik-Bastenaken-Luik nog als dertiende over de meet.