Giro-baas Vegni: “Dat Caruso er straks niet bij is in de Giro, begrijp ik echt niet”

Damiano Caruso was afgelopen seizoen dé revelatie in de Giro d’Italia. De ervaren klimmer begon als meesterknecht aan de ronde, maar finishte na drie weken koers als tweede in het eindklassement. De Italiaan zal dit jaar echter niet deelnemen aan La Corsa Rosa: zijn werkgever Bahrain Victorious trekt volledig de kaart van Mikel Landa en stuurt Caruso naar de Tour. Giro-baas Mauro Vegni snapt er niks van.

De formatie uit het Midden-Oosten wil dit jaar graag een gooi doen naar eindwinst in de Italiaanse ronde. Mikel Landa zal als absolute kopman worden uitgespeeld en dit heeft gevolgen voor Caruso. De 34-jarige renner had zelf wel oren naar een nieuwe Girodeelname, maar zal zich nu moeten verzoenen met een plek in de Tourselectie. “De logica ontbreekt om Caruso buiten de Giroselectie te houden”, laat Vegni weten in gesprek met Corriere della Sera.

Volgens de grote man achter de Giro d’Italia is het zelfs een gebrek aan respect richting Caruso en de Italiaanse ronde. “Het is bovenal een belediging. We hebben het hier over een renner die zichzelf in onze ronde heeft ontdekt als kopman, als iemand met leiderschapskwaliteiten. Dat had hij dit jaar opnieuw kunnen laten zien. Ik begrijp het niet”, is Vegni van mening.

Over Colbrelli en Ganna

Caruso is overigens niet de enige Italiaan van Bahrain Victorious die niet zal deelnemen aan de Giro. Sonny Colbrelli droomde zelf hardop van de roze trui, maar Bahrain Victorious heeft andere plannen met de Europese kampioen. Vegni kan het maar moeilijk plaatsen. “Als je niet mikt op de eindzege, is het perfect mogelijk om de Giro en Tour te combineren.”

Vegni zal het dit jaar ook moeten doen zonder Filippo Ganna, de man die in de voorbije Giro nog twee tijdritten wist te winnen. “Ik begrijp echter wel de keuze van INEOS Grenadiers om Ganna niet mee te nemen naar de Giro. Hij heeft onze wedstrijd al voldoende geëerd en het is goed dat ze nu andere wegen bewandelen”, besluit Vegni.

De 105e editie van de Giro d’Italia begint op vrijdag 6 mei in Boedepast en eindigt op zondag 29 mei met een tijdrit van en naar Verona.