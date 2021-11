Giro-baas daagt Pogacar uit voor dubbel Giro-Tour: “In de Tour valt weinig meer te bewijzen”

Mauro Vegni, koersdirecteur van de Giro d’Italia, heeft Tadej Pogačar uitgedaagd om in 2022 te proberen zowel de Giro d’Italia als de Tour de France te winnen. Voor de laatste keer dat een renner dat voor elkaar kreeg, moeten we terug naar 1998 toen Marco Pantani beide wedstrijden op zijn naam schreef.

Vegni suggereerde in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat het niet uitmaakt hoeveel keer een renner de Tour wint, omdat ‘er weinig anders te bewijzen valt’ na de eerste titel. “Ik denk niet dat drie of vier keer de Tour winnen veel verschil uitmaakt voor de carrière van een renner. Als je hem één keer wint, heb je bewezen dat je een groot renner bent en valt er weinig meer te bewijzen”, zei de koersdirecteur, die Tadej Pogačar de uitdaging van de ‘dubbel’ graag ziet aangaan.

Twaalf keer in de geschiedenis van de wielersport hadden de Giro en de Tour dezelfde winnaar in eenzelfde seizoen: in 1949 en 1952 (Fausto Coppi), in 1964 (Jacques Anquetil), in 1970, 1972 en 1974 (Eddy Merckx), in 1982 en 1985 (Bernard Hinault), in 1987 (Stephen Roche), in 1992 en 1993 (Miguel Indurain) en in 1998 (Marco Pantani). Chris Froome was in 1998 de laatste renner die een serieuze poging deed om de Giro en de Tour in hetzelfde seizoen te winnen.

“Het is jammer dat niemand de ambitie lijkt te hebben om de dubbel Giro-Tour te winnen”, ging Vegni verder. “Als ik me niet vergis, was Pantani de laatste die het lukte. Dus misschien is het tijd voor een renner om zijn naam toe te voegen aan die erelijst.”